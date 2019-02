Best Of Jeu Burger Quiz - Episode 8

La deuxième soirée s'annonce pleine de surprise avec le Best of jeu Burger Quiz. Redécouvrez les meilleurs moments de l'émission : entre fous rires, émotions et complicité, il y en aura pour tous les goûts. Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d'un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s'opposeront dans un face-à-face de questions. L'enjeu pour chacune des équipes est d'obtenir un maximum de " Miam ". Pour cela, une série de 4 manches " alléchantes " : " Les Nuggets ", " Le Sel ou le Poivre ", " Les Menus " et " L'Addition " avec son mythique " Cheesebuzzer ". Le premier trio à totaliser 25 " Miam " affrontera la dernière épreuve " Le Burger de la Mort ". A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…