Burger Quiz du 18 décembre 2019 - Emission 7

Burger Quiz fait son grand retour sur TMC à partir du 20 novembre à 21h15. Pour cette première salve d'épisodes, plusieurs Patrons : Alain Chabat, aux commandes tous les mercredis, et aussi Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Jérôme Commandeur et 2 nouvelles Patronnes : Alison Wheeler et Helena Noguerra. Jérôme Commandeur prend les commandes de cette septième émission et il est en grande forme. Il reçoit Alice Isaaz, Pio Marmaï, Ludivine Sagnier et Gérard Darmon.