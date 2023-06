Burger Quiz - S02 EP17 avec Anne Depétrini, Monsieur Poulpe, Alexandre Astier, Alice Belaïdi, Benjamin Biolay et Marina Foïs

Jouez avec Anne Depétrini, Monsieur Poulpe, Alexandre Astier et Alice Belaïdi. Mais à cause de leur partie interminable, l'équipe de Burger Quiz vous emmène dans une autre dimension : la Burger Zone. Dans cette nouvelle partie, jouez avec Benjamin Biolay, toujours avec Alexandre Astier et Alice Belaïdi ainsi que Marina Foïs.