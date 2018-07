Burger Quiz - Episode 15 (rediff du 06/06)

Invités : Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Léa Drucker et Jamel Debbouze. Seize ans après son arrêt, Burger Quiz, le jeu, fait son retour sur TMC, toujours présenté par Alain Chabat !Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face-à-face de questions ! L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de «Miam» ! Pour cela, une série de 4 manches «alléchantes» : «Les Nuggets», «Le Sel ou le Poivre», «Les Menus» et «L’Addition» avec son mythique «cheesebuzzer» ! Le premier trio à totaliser 25 «Miam» affrontera la dernière épreuve «Le Burger de la Mort» ! A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…Grâce à un casting 5 étoiles, bonne humeur et humour seront au rendez-vous ! L’objectif pour les personnalités est d’aider chaque candidat à trouver un maximum de bonnes réponses !