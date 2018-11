Burger Quiz - Episode 40 du 21 novembre 2018

Ce soir le Burger Quiz accueille Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélemy, Marina Fois et Anne Depetrini pour une nouvelle émission. Au programme, une série de quatre manches : les nuggets, Le sel ou le poivre, Les menus et L'addition. Sans oublier bien-sûr le Burger de la mort. La saison 2 de BURGER QUIZ en replay La saison 2 de BURGER QUIZ présentée par Alain Chabat continue à la rentrée sur TMC. Retrouvez des habitués, Gérard Darmon, Mathieu Madénian, Géraldine Nakache, Marina Foïs, Pierre Niney, Jean-Paul Rouve, Vincent Dedienne mais également de nouveaux clients, Gilles Lellouche, Valérie Lemercier, Laurent Lafitte , Chris(tine and the queens), Laurence Arné , Jonathan Cohen, Sabrina Ouazani…. !