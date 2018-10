Cette semaine Burger Quiz est sponsorisé par une toute nouvelle marque de Smartphone. Pour la présenter, l'humoriste et acteur Manu Payet. Découvrez l'iFoune 12X à reconaissance anale. L'iFoune 12X pousse encore plus loin les limites du progrès. Vous ne louperez plus jamais vos appels. Say hello to the future ! Extrait Burger Quiz du 45 octobre 2018.