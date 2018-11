Le Burger Quiz nous présente sa nouvelle plateforme Burgflix !

Extrait de l’émission du 21 novembre 2018 – Burger Quiz. Ce soir, c’est la dernière du Burger Quiz. Pour cette occasion, l’émission a fait une entrée fracassante… Elle nous fait découvrir sa nouvelle plateforme, Burflix. Même design que sa consoeur, on y trouve aussi les mêmes émissions enfin pas vraiment … Au programme, stranger Burger, la casa de Bagel, How I met Your Burger et bien évidemment, le Burger Quiz. Un véritable régal pour les yeux. On vous laisse découvrir en images.