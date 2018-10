Patrick Timsit, Anne Depétrini, Chantal Lauby et Dominique Farrugia sont au rendez-vous de ce nouvel épisode de Burger Quiz. Lors de l'épreuve des nuggets, Patrick Timsit et Dominique Farrugia sont meilleurs ennemis. Ils s'envoient des piques et se rendent la balle tout au long du jeu. Attention, ça chauffe netre les deux... mais gentillement bien sûr !