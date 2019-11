Compétition de lancer de bâton sur le plateau

Burger Quiz est de retour pour une quatrième saison avec, encore une fois, des invités d’exception. Stefi Celma, Jérôme Commandeur, Agnès Jaoui et Pio Marmaï ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. Sabrina et Guillaume sont les deux candidats de l’émission. Alain Chabat décide de les départager avec un petit jeu, un lancer de bâton invisible à un chien. Guillaume révèle l’étendue de ses talents en premier mais Sabrina prend l’avantage avec un lancer soigné et plus que réaliste. Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 27 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.