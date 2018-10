Diphallia: Di pour 2, Phallia pour Phallus, le reste c'est Monsieur Poulpe qui l'explique

Monsieur Poulpe anime "Crac Crac" sur Canal Plus et c'est à ce titre (honorofique) de spécialiste es "zob" qu'il nous explique les certaines anatomies masculines. La saison 2 de BURGER QUIZ présentée par Alain Chabat continue à la rentrée sur TMC. Retrouvez des habitués, Gérard Darmon, Mathieu Madénian, Géraldine Nakache, Marina Foïs, Pierre Niney, Jean-Paul Rouve, Vincent Dedienne mais également de nouveaux clients, Gilles Lellouche, Valérie Lemercier, Laurent Lafitte , Chris(tine and the queens), Laurence Arné , Jonathan Cohen, Sabrina Ouazani…. !