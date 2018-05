Fausse pub : incomprehensible

«Burger Quiz» a fait son retour sur TMC présenté par Alain Chabat. Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d'un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s'opposeront dans un face à face de questions. L'enjeu pour chacune des équipes est d'obtenir un maximum de «Miam». Pour cela, une série de 4 manches «alléchantes» : «Les Nuggets», «Le Sel ou le Poivre», «Les Menus» et «L'Addition» avec son mythique «cheesebuzzer». Le premier trio à totaliser 25 «Miam» affrontera la dernière épreuve «Le Burger de la Mort». A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…Grâce à un casting 5 étoiles, bonne humeur et humour seront au rendez-vous mercredi 02 mai à 21:00. Jouez avec Anne Depétrini, Helena Noguerra, Marina Foïs et Pio Marmaï. L'objectif pour ces personnalités est d'aider chaque candidat à trouver un maximum de bonnes réponses.