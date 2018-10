FOU RIRE ! « Quelle est la signification d’un rêve de … Babouin ? » C’est le Menu !

Le célèbre Menu est de retour dans Burger Quiz avec à la carte cette semaine le menu « rêve bizarre ». C’est l’équipe Mayo qui s’y colle. Première question, premier fou rire pour la team de choc. « Quelle est la signification d’un rêve de Babouin ? » Gros blanc et regards vides, l’équipe ne sait plus quoi répondre. Une séquence hors du commun qui, on vous l’assure, vaut le détour.La saison 2 de BURGER QUIZ présentée par Alain Chabat continue à la rentrée sur TMC. Retrouvez des habitués, Gérard Darmon, Mathieu Madénian, Géraldine Nakache, Marina Foïs, Pierre Niney, Jean-Paul Rouve, Vincent Dedienne mais également de nouveaux clients, Gilles Lellouche, Valérie Lemercier, Laurent Lafitte , Chris(tine and the queens), Laurence Arné , Jonathan Cohen, Sabrina Ouazani…. ! Extrait BURGER QUIZ du 03 octobre 2018.