Gérard Darmon, 10 ans qu'il nous a quitté

L’émission de Burger Quiz de ce soir est particulièrement particulière. En effet, Alain Chabat reçoit Édouard Baer, Jean-Paul Rouve, Djimo et Helena Noguerra afin de célébrer les dix ans de la disparition de Gérard Darmon. En plateau, ses amis et ses anciens collègues se remémorent leurs meilleurs souvenirs avec le célèbre comédien. Ils l’imaginent d’ailleurs « là-haut » avec les plus grands, Coluche, Tex ou encore Gérard Depardieu… Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 4 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.