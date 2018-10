Pierre Niney, Gilles Lellouche, Marine Foïs et Guillaume Canet sont au rendez-vous pour ce nouvel épisode de Burger Quiz. Et comme toujours, on commence avec l'épreuve des Nuggets. Ce soir, les invités sont déchaînés ! Les blagues fusent de partout et ça se pique entre Marina Foïs et Gilles Lellouche. On apprend même que ce dernier a une énorme passion pour les crevettes ! Besoin de rire ? Cliquez ici...