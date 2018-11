Extrait de l’émission du 21 novembre 2018 – Burger Quiz. On l'attendait tous ! Après moultes et moultes participations, Marina Fois remporte enfin le Burger Quiz. Il aura fallu attendre la dernière émission pour enfin voir le sourire de la victoire sur le visage de Marina Fois. Et évidemment, l'équipe du Burger Quiz a voulu fêter ça comme il se devait. Regardez en images.