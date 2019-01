"J’ai essayé de répartir les juifs mais on est partout !"

Le Burger Quiz fait son grand retour ! Et à cette occasion, la nouvelle animatrice Marina Fois reçoit des invités de marque : le seul et l’unique Alain Chabat, le talentueux Jonathan Cohen, l’irrésistible Gilles Lellouche et le séduisant Laurent Lafitte. Et ce soir, la communauté juive est à l’honneur. Malgré son envie de les répartir, Marina Fois doit bien l’avouer, ce soir les juifs sont en force. Laurent Lafitte doit seulement suivre une règle : "ne pas s’empiffrer de jambon". Extrait de l’émission Burger Quiz du 16 janvier 2018.