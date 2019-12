Jérôme Commandeur en duplex avec Thérèse Dion, la mère de Céliiiiine

Jérôme Commandeur rallume la friteuse ! Cette semaine, il reçoit Alice Isaaz, Pio Marmaï, Ludivine Sagnier et Gérard Darmon. Dans cette manche du « Sel ou Poivre », les deux équipes, Ketchup et Mayo s’affrontent pour des Miams supplémentaires. Au menu de cette semaine, Céline (l’auteur) ou Céliiiiine (la chanteuse) ? Mais Gérard Darmon semble être en décalage avec le reste des invités, il met beaucoup de temps à donner ses réponses. À tel point que Jérôme Commandeur s’imagine en duplex avec Thérèse Dion, depuis le Québec, quand il doit interragir avec le comédien… Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 18 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.