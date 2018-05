L'addition : "Je pitche mal", mais faut quand même trouver le titre du film

L'addition est un test de rapidité avec à la clef cinq miams par bonne réponse. Si l'équipe buzze et donne une mauvaise réponse, les cinq miams vont directement dans la poche de l'équipe adverse. Et si l'équipe buzze avant la fin de la question sans donner le bon énoncé, les cinq miams vont directement dans la poche.. blablabla. C'est bon, vous avez suivi. c'est parti pour l'addition avec au programme : "Je pitche mal", et pourtant il va quand même falloir trouver le plus rapidement possible les titres de films - EXTRAIT Burger Quiz du 2 mai 2018