La chanson idéale pour faire un massage cardiaque de qualité

Dans cette nouvelle manche des Nuggets, l’équipe Mayo (composée de Jean-Paul Rouve et Anne Depétrini) doit trouver la chanson qui peut réellement sauver une vie si on la chante pendant qu’on pratique un massage cardiaque. Les candidats hésitent entre « Live is life » de Opus et « Stayin’ Alive » des Bee Gees. Saurons-ils trouver la bonne réponse et ainsi récolter des Miams supplémentaires ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 4 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.