L'Addition vous est présentée par Wookipédia

Thierry Lhermitte, Manu Payet, Alice Belaïdi et Norman ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. La compétition entre l’équipe Mayo et Ketchup fait rage, pour cette nouvelle Addition, la réponse doit contenir obligatoirement le mot « Wookie ». Alors connaissez-vous, Rox et Wookie, Wookipedia ou encore Wooking Dead ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 11 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.