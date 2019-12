L’unboxing d’Alain Chabat et Jérôme Commandeur

Jérôme Commandeur rallume la friteuse ! Cette semaine, il reçoit Alice Isaaz, Pio Marmaï, Ludivine Sagnier et Gérard Darmon. Depuis le début de l’émission, Alain Chabat est en cuisine et observe ce qu’il se passe en plateau… L’occasion pour lui de remettre à Cathelyne (la perdante du jour) son lot de consolation. Alain Chabat et Jérôme Commandeur s’en donnent à cœur joie. Et on peut dire que la candidate du jour est gâtée, un tablier, un mug et des photos de Gérard Darmon… Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 18 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.