Marina Foïs anime, Alain Chabat joue… C’est le grand retour du Burger Quiz !

Après 4 semaines d'absence, le Burger Quiz fait son grand retour le mercredi 16 janvier sur TMC. Et l'émission a mis les petits plats dans les grands ! Les téléspectateurs découvriront à l'animation l'incorigible Marina Fois. Une nouveauté qui ne risque pas de passer inaperçue. Et parmi les candkidats qui s'affronteront mercredi soir, sera présent Alain Chabat. Pour la première fois, le célèbre animateur participera à l'émission en tant qu'invité. Le principe du jeu quant à lui ne change pas. Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d'un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s'opposeront dans un face-à-face de question. L'enjeu pour chacune des équipes est d'obtenir un maximum de "Miam". Emission du 16 janvier 2018 sur TMC à 21:00.