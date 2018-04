Au menu : Marionnettes, musique folklorique hongroise et Burgy

Au programme du jour, pas un menu fast food mais trois menus équilibrés. Et il y en a pour tous les goûts : Le menu : "marionnettes", le menu : "vous ne faîtes pas votre âge". Et un menu pour estomacs avertis : "la musique folklorique hongroise, ses protagonistes, influence et reflets sur le monde contemporain". Et c'est l'équipe Mayo qui se lance dans le menu :"vous ne faîtes pas votre âge". Combien de VGE pour remonter à Louis XIV ? vous avez deux heures... - EXTRAIT Burger Quiz du 25 avril 2018