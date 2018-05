Les menus : Très bien préparés peut-être un peu trop, on avait pas tout vu la 1ere fois et les scores d'audience de secret story saison 5

Les menus :Très bien préparés peut-être un peu trop, on avait pas tout vu la 1ere fois et les scores d'audience de secret story S5Au programme du jour, pas un menu fast food mais trois menus équilibrés. Et il y en a pour tous les goûts : Le menu : "Très bien préparés peut-etre un peu trop", le menu : "on avait pas tout vu la 1ere fois". Et un menu pour estomacs avertis : "es scores d'audience de secret story S5, un menu hyper chiant sauf si on s'appelle Benjamin Castaldi". Et c'est l'équipe Ketchup qui se lance dans le menu :"Très bien préparés peut-être un peu trop". - EXTRAIT Burger Quiz du 2 mai 2018