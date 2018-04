Les menus : On pensait que c'était vrai et finalement...

Au programme du jour, pas un menu fast food mais trois menus équilibrés. Et il y en a pour tous les goûts : Le menu : "Stupidité artiificielle", le menu : "On pensait que c'était vrai et finalement des fois oui et des fois non". Et un menu pour techniciens du sport : "Le curling, ses règles et ses finesses, un menu passionnant si on a fumé de la weed". Et c'est l'équipe Mayo qui se lance dans le menu :"On pensait que c'était vrai et finalement des fois oui et des fois non". A la question : "un poisson rouge perd la mémoire à chaque tour de bocal ? Vous répondez quoi ... " EXTRAIT - BURGER QUIZ EMISSION 2 - Du 25 avril 2018