Nuggets : Hélium, faux titres de Une et Burger lab

Une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Nuggets n'est pas un questionnaire de rapidité, les invités ont le temps de réfléchir avant de répondre. C'est l'équipe Mayo qui a la main. L'équipe Mayo aujourd'hui est composée d'Audrey Tautou, Gérard Darmon et Charlotte. Quant à l'équipe Ketchup, Edouard Baer en très grande forme est accompagné de Jean-Paul Rouve et Amélie. Avec dans l'ordre, des questions toujours aussi loufoques : Les faux titres "Jeu de mots" de Libé, Les magazines improbables et pourtant bien réels, Les voix sous l'hélium...