"On ne remplace pas l’irremplaçable, on ne remplace pas Alain Chabat"

extrait de l'émission du 28 novembre 2018. Alain Chabat a quitté le Burger Quiz. Pour le remplacer, le célèbre et talentueux Gerard Darmon. A cette occasion, l'animateur a souhaité lui rendre un petit hommage : "On ne remplace pas l'irremplaçable" a-t-il dit ! Et pour ne pas se sentir mal à l'aise, il a fait juré à ses invités de ne JAMAIS le comparer au gourour de l'émission. Séquence humour qu'on vous laisse découvrir en images.