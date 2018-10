« On sait qu’on va sur une catastrophe » L’équipe Mayo est dans tous ses états !

C’est l’heure de la rubrique "Nuggets". Pierre Niney et François Civil font équipe avec Sophie, une jeune youtubeuse prête à remporter le Burger de la Mort. Première question : quelle information sur le Hip Hop est fausse ? Si la réponse paraît évidente pour tout le monde, ça ne l’est pas pour Sophie qui assure que la réponse C est la mauvaise. C’est le fou rire général dans la salle ! Et pour pousser la blague au maximum, Pierre Niney se lève de sa chaise et tente de changer d’équipe. EXTRAIT Burger Quiz du 3 octobre 2018.