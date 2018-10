C'est l'heure de l'épreuve des Menus et c'est au tour de l'équipe mayo de jouer. Mais entre Marina Foïs et Pierre Niney, rien ne va plus. Ils ne se comprennent plus ! Entre celui qui est trop sûr de lui et qui fait perdre son équipe et l'autre qui ne comprend pas le sens de la question, c'est pas gagné.