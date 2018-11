"Pourquoi dit-on merde pour souhaiter bonne chance ?" Ça parle Arts dans le Burger Quiz

Retrouvons l'équipe mayo et son menu "Parlons arts pour élever le débat". On le sait tous, dans le milieu du spectacle, l'expression "bonne chance" a été remplacée par le mot "merde". Mais sait-on pourquoi ? La question posée aujourd'hui est la suivante : "Pourquoi dit-on merde pour souhaiter bonne chance ?" Découvrez la réponse en images. Extrait de l'émission du 07 novembre 2018. Invités de l'émission : Kheiron, Laurence Arné, Mathieu Madénian et Anne Depétrini