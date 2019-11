Quand Burger Quiz prend des airs de comédie musicale…

Burger Quiz est de retour pour une quatrième saison avec, encore une fois, des invités d’exception. Gérard Darmon, Alison Wheeler, Jean-Pierre Rouve et Sandrine Kiberlain ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. Problème : ils ne semblent pas vraiment ravis d’être là… Ou en tout cas, c’est ce qu’ils ont envie de nous faire croire. Pour eux, c’est la saison de trop ! En musique et accompagnés de danseurs, Alain Chabat et ses invités défendent leurs points de vue. Une performance digne de Broadway. Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 20 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.