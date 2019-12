Que sent une bouse de vache quand on la fait chauffer ?

Jérôme Commandeur rallume la friteuse ! Cette semaine, il reçoit Alice Isaaz, Pio Marmaï, Ludivine Sagnier et Gérard Darmon. Lors d’une nouvelle question, l’équipe Mayo doit trouver ce que sent la bouse de vache quand on la soumet à une forte température. Ludivine Sagnier et Gérard Darmon ne sont pas d’accord sur la réponse… La comédienne penche pour « la merde » alors que le comédien mise plutôt sur « Bleu de Chanel ». C’est à Alain, le candidat du jour de trancher. Qui va-t-il suivre et surtout quelle est la bonne réponse ? Jérôme Commandeur vous explique la découverte incroyable de Mayu Yamamoto, une chercheuse japonaise. Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 18 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.