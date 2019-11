RAP - Le générique de Motus à la sauce Kanye West

Gérard Darmon a permis à son équipe de marquer un Miam supplémentaire en découvrant que Dr. Dre a samplé Aznavour sur « What's The Difference ». Question suivante, vrai ou faux : Kanye West a samplé sans autorisation le générique de Motus ? Est-ce que Gérard Darmon, Alison Wheeler, Jean-Pierre Rouve et Sandrine Kiberlain sauront répondre correctement à cette question ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 20 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.