Four rire assuré pour cette séquence ! Les Chewbacca songs c'est parti. Alain chantea des chansons en langue de Chewbacca, les invités doivent donner l'interprète ou le titre. C'est chaud mais tout le monde est prêt. Et même Alain a du mal à se concentrer, c'est dire... Leïla Bekhti va montrer à quel point elle est mauvaise perdante et dégoûtée des réponses qu'elle va donner !