Régle n°1 : toujours se méfier des questions du Burger Quiz...

Invités : Géraldine Nakache, Laurence Arné, Kheiron et Pio Marmai. C'est l'heure de la rubrique Nuggets. Et c'est l'équipe Ketchup qui commence. Quatrième participation pour Géraldine Nakache et pourtant... L'actrice tente encore de comprendre la logique des questions du Burger Quiz. Il faut le dire, elles ne sont pas toutes évidentes. La question cette fois-ci : trouver l'instrument à l'origine de la mélodie. La réponse n'est pas accueillie de la même façon par tout le monde ... Regardez en image - Extrait du Burger Quiz du 31 octobre 2018.