"Que se passe-t-il si Pinocchio dit : mon nez va grandir ?" C'est le menu !

C'est l'heure du menu et c'est au tour de l'équipe Mayo. À la carte cette semaine, le menu "paradoxal". La question : "Que se passe-t-il si Pinocchio dit : mon nez va grandir ?". Simple question mais qui fait reflechir. Fabrice Eboué, Vincent Lacoste et Carole se sont creusés les méninges pour y répondre. Ont-ils réussi à résoudre cette énigme ? Regardez en images. Extrait de l'émission du 07 novembre 2018. Episode 37 - Jouez avec Alice Belaïdi, Roschdy Zem, Vincent Lacoste et Fabrice Eboué.