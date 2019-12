SEL OU POIVRE - J'en ai déjà mangé ou je n'en ai jamais mangé ?

Alban Ivanov, Jean-Paul Rouve, Anne Depétrini et Marina Rollman ont répondu présent à l’invitation de Gérard Darmon. Pour cette manche de Sel ou Poivre, les invités doivent deviner quels spécialités culinaires a déjà goûté Gérard Darmon. Parmi la liste des réponses proposées, du jouliard, du ravitoto, de la confiture de gratte-cul, du kiloutou, de la quiche funèbre ou du caca bœuf. Qui des Ketchup ou Mayo récoltera le plus de Miams ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 4 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.