SEL OU POIVRE - Roméo, Elvis, Roméo Elvis ou les trois ?

Burger Quiz est de retour pour une quatrième saison avec, encore une fois, des invités d’exception. Roméo Elvis, Dominique Farrugia, Nicolas Bedos et Marina Rollman ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. Pour cette manche de Sel ou Poivre les catégories sont « Roméo, Elvis, Roméo Elvis ou les trois ? ». Le rappeur, Roméo Elvis, présent en plateau, parviendra-t-il à faire la différence aux questions ? Et surtout, qui des Ketchup ou Mayo récoltera le plus de Miams ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 27 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.