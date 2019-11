SEL OU POIVRE - Slogan publicitaire ou slogan politique ?

Dans cette épreuve, les deux équipes, Ketchup et Mayo s’affrontent pour des Miams supplémentaires. Au menu de cette semaine, slogan publicitaire ou slogan politique ?Les candidats (Gérard Darmon, Alison Wheeler, Jean-Pierre Rouve et Sandrine Kiberlain) de ce soir parviendront-ils à faire la différence entre Jacques Chirac, François Bayrou, Stéphane Plaza, Air France et Auchan ? Quelle équipe parviendra à marquer le plus de Miams ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 20 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.