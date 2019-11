SEL OU POIVRE - Un gastro, une gastro ou les deux ?

Burger Quiz est de retour pour une quatrième saison avec, encore une fois, des invités d’exception. Vincent Dedienne, Léa Drucker, Jérôme Commandeur et Bérénice Bejo ont répondu présent à l’invitation de Jean-Paul Rouve. Pour cette manche de Sel ou Poivre les catégories sont « Un gastro, une gastro ou les deux ? ». Quelle équipe fera le plus rapidement possible la différence entre un restaurant gastronomique et une inflammation du système gastrique ? Et surtout qui des Ketchup ou Mayo récoltera le plus de Miams ? Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 20 novembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.