Sel ou poivre : Rocky bat l'boa ou Rocky bat pas l'boa?

"Sel ou poivre" est un questionnaire de rapidité qui oppose les "Mayo" au "Ketchup". Une bonne réponse c'est un miam. Une mauvaise réponse et le miam va directement à l'équipe adverse. L'équipe buzze avant la fin de la question sans pouvoir donner l'énoncé exact de la question et c'est un nouveau miam offert à l'équipe adverse. Autant dire que nos équipes du jour doivent être un chouiä concentrées. Et le thème du jour est : Rocky bat l'boa ou Rocky bat pas l'boa? - EXTRAIT Burger Quiz du 2 mai 2018