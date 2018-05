Dans la série : "Les tutos", cette semaine Alain Chabat et l'équipe de Burger se sont surpassés. Prêt ? Saurez-vous fumez vos doigts, pêter avec vos mains, plier une seule phalange et applaudir d'une main.. Et aussi certainement fumer la moquette. C'est parti pour une séance de tutos...Avec un challenge de taille.. Découvir le faux tutos glissé dans cet océan de dinguerie. EXTRAIT Burger Quiz du 2 mai 2018