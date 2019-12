Yodaddition - La plus belle imitation d’Alain Chabat en Yoda

Thierry Lhermitte, Manu Payet, Alice Belaïdi et Norman ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. Pour cette « Yodaddition », le patron prononce des phrases de personnes célèbres à la façon de Maître Yoda et les invités doivent trouver leurs auteurs. Alain Chabat (vêtu d’un costume approximatif) n’oublie personne : Nabilla Benattia, Emmanuel Macron, Florent Pagny… Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 11 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.