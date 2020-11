Calogero - Liberté Chérie Tour

Pour la première fois l’un des concerts de Calogero est retransmis en direct à la télévision depuis la mythique salle de l’Olympia ! Un événement que TMC est ravi de proposer à ses téléspectateurs. Près de trois ans après l’énorme succès de son album "Feux d’artifice" vendu à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée devant plus de 400 000 spectateurs, Calogero se produit sur scène en France et à l’étranger pour "LIBERTÉ CHÉRIE TOUR" depuis bientôt un an. Sorti en août 2017, le dernier album de l’artiste "Liberté Chérie" a atteint la première place des ventes en France et s'est depuis écoulé à plus de 400 000 exemplaires, synonymes d'une quadruple certification de platine. Calogero a composé l'ensemble de cet opus, enregistré dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres, qui contient les tubes « Fondamental », « Voler de nuit » ou encore « On se sait par cœur ». Auteur, compositeur, musicien et interprète, Calogero collectionne à la fois les disques de diamant ("Calogero" sorti en 2002 et "3" sorti en 2004), les disques de platine ("Pomme C" sorti en 2007 et "L'embellie" sorti en 2009) et les récompenses (avec 3 Victoires de la Musique et 2 NRJ Music Awards notamment). Véritable artiste accompli et phénomène musical pop-rock, découvrez ou redécouvrez l’univers unique de Calogero pour un concert qui promet d’être vibrant et festif. Un événement à ne surtout pas manquer !