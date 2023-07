Camping : histoire d'un succès

Reportages

Alors on attend pas Patrick ? Réalisée par Fabien Onteniente en 2006, la comédie Camping a rencontré un franc succès populaire avec plus de cinq millions de spectateurs. Du tournage dans un camping au pied de la dune du Pilat à sa réception par le public, l'équipe du film revient sur le phénomène. Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur ou encore Mylène Demongeot se souviennent des coulisses de ce succès. Le comédien et humoriste Franck Dubosc, à l'origine de cette franchise culte, parle des souvenirs d'enfance qui l'ont inspiré pour l'histoire. Gros plan sur l'envers du décor d'une saga mythique.