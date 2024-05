CANAP 2000 - Partie 1

Etienne Carbonnier et son équipe vont décrypter une année emblématique : l’an 2000 et son célèbre « bug ». Mais aussi le carton de la saga « Harry Potter », le triomphe des Bleus à l’Euro, le phénomène Britney Spears, l’arrivée des MP3… En 2000 aussi, les Jeux Olympiques ont lieu à Sydney et Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie pour la première fois... « Canap 2000 », un prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver tous les bons moments de l’époque et réfléchir sur les faits de société.

