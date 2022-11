CANAP 2002 - S02 E1

Après le carton de « Canap 95 » (Meilleure audience pour un divertissement en prime sur la TNT depuis 3 ans avec 1,9 million de téléspectateurs), Etienne Carbonnier et son équipe s’attaquent à l’année 2002 : la Star Academy, Loft Story, l’arrivée de l’Euro, des Pokémons et du SMS… Mais aussi, à quelques mois d’un scrutin décisif, « Canap 2002 » proposera un retour en images sur l’élection présidentielle et le séisme du 21 avril 2002... Un nouveau prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.