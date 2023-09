CANAP 2007 - Partie 2

Etienne Carbonnier ouvre la troisième saison de son rendez-vous tout en archives avec « Canap 2007 ». Après le succès des éditions précédentes, Etienne Carbonnier et son équipe rembobinent jusqu'en 2007, l’année du premier Iphone, des Skyblogs, de la Tektonik et de l’explosion du groupe de rock allemand Tokio Hotel.« Canap 2007 » proposera aussi une plongée dans la campagne présidentielle qui a vu Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s’affronter.Un prime événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.