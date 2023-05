CANAP 79

Après les cartons des éditions précédentes, Etienne Carbonnier et son équipe voyagent à la fin des années 70, dans un monde où il n’y avait que trois chaînes de télé. « Canap 79 », c'est l’apparition du dessin animé Goldorak, Michael Jackson superstar, les premiers fast-food et le sujet des retraites déjà dans l’actualité. Dans « Canap 79 », on découvre aussi une jeunesse qui aspire à la liberté avec la vague punk, l'apparition du skateboard et des premières préoccupations liées au réchauffement climatique. Un prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.