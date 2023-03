CANAP 89 - Partie 1

Après les cartons de « Canap 95 » et « Canap 2002 », Etienne Carbonnier et son équipe se plongent dans l’année 1989 : la Bruel mania, la Game Boy et les premiers téléphones portables, « Sacrée Soirée », « Tournez manège ! » et le phénomène des « Crados » qui débarque dans les cours de récré… « Canap 89 » reviendra aussi sur l’événement historique de la décennie : la chute du mur de Berlin qui bouleverse l’Europe et qui résonne encore aujourd’hui, à l’heure de la guerre en Ukraine…